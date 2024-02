Barcelona schiet te vaak met losse flodders en houdt Napoli in race – Voetbal International

De heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tussen Napoli en Barcelona heeft geen winnaar opgeleverd. Barcelona was woensdag in een groot deel van de wedstrijd oppermachtig, maar toonde zich ook kwetsbaar en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd door de thuisploeg.

Het overwicht in de eerste helft leverde Barcelona verschillende kansen op, maar telkens lag doelman Alex Meret in de weg. Bijvoorbeeld bij een poging van Lamine Yamal en even later toen Robert Lewandowski het op artistieke wijze probeerde. De keeper van Napoli lag ook in de…