Barbie Flip Phone komt uit in de zomer van 2024

Nokia Barbie Flip Phone

HMD kondigde tijdens het Mobile World Congress in Barcelona een flip-phone aan in samenwerking met Mattel: de Barbie Flip Phone moet in de zomer van 2024 op de markt komen.

HMD kondigde tegelijk aan zich voortaan voluit als Human Mobile Devices te gaan identificeren. Repareerbaarheid, betaalbaarheid en aansprekende samenwerkingen moeten centraal gaan staan bij het bedrijf. De samenwerking met Mattel kan je in dat licht zien. Deze moet helpen om de feature flip phones van het bedrijf onder de aandacht te brengen van Gen-Z en Millennials. Het bedrijf wil dan ook in de toekomst soortgelijke samenwerkingen aangaan met andere partijen. De Barbie Flip Phone moet in de zomer van dit jaar op de markt komen.

Een Barbie Flip Phone als medicijn tegen schermverslaving

Volgens HMD zouden steeds meer mensen ervoor kiezen om hun afhankelijkheid van hun smartphone te verminderen door een zogenaamde Feature Phone aan te schaffen. Hieronder…