Barbara Sloesen is misschien niet De Slimste Mens, maar zeker wel de allermooiste!

Barbara Sloesen mag vanaf maandag meedoen aan het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. En dat levert weer mooie beelden op.

Barbara Sloesen, bekend van haar iconische rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, verschijnt komende maandag in de eerste aflevering van De Slimste Mens. Als veelzijdige actrice met een indrukwekkende staat van dienst in films en series, heeft ze ook een sterke aanwezigheid op social media, met name op Instagram, waar ze regelmatig prachtige foto’s deelt. Ze wordt misschien niet de slimste mens dit jaar, want de concurrentie is altijd hoog, maar misschien we de mooiste. Bekijk deze video waarin Barbara zich netjes aan het publiek voorstelt.

Barbara Sloesen verovert harten in rap tempo

Barbara Sloesen heeft niet stilgezeten sinds haar doorbraak in GTST. Ze heeft een nieuwe manier gevonden om haar fans te betoveren en nieuwe bewonderaars aan te trekken, met Instagram als haar favoriete podium. Op dit platform deelt ze niet alleen haar veelzijdige looks, maar…