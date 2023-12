Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici

Leestijd: < 1 minuut

Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij cliënten met hoge politieke functies. De risico’s op omkoping en andere vormen van corruptie zijn bij hen namelijk extra groot, concludeerde witwasorganisatie Financial Action Task Force na een miljardenschandaal in Nigeria begin deze eeuw. In 2018 besloot de Tweede Kamer om ook binnenlandse politici en gezagsdragers de status van politiek prominente personen te geven.

Nederlandse banken krijgen nu, na overleg met toezichthouder De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën toestemming om het witwasonderzoek, anders aan te pakken. Ze gaan daarbij eerst na hoe groot de…