Banken hebben aandeelhouders weinig te bieden

De aandelenkoersen van de Amerikaanse banken zijn ten opzichte van de gehele financiële markt richting een absoluut dieptepunt gezakt. DWS: “Banken hebben hun aandeelhouders momenteel bar weinig te bieden. Recent reageerden de markten fel op de (enigszins) tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers. De banken profiteerden: de bankenindex van de S&P500 steeg gedurende de dag met 5%. Maar nu handelt de bankenindex weer op een historisch laag niveau, zeker in vergelijking met de algemene S&P500. Na de regionale bankencrisis in maart is de banken-subindex van de S&P500 nooit meer echt hersteld.”

“Normaal gesproken profiteren banken van hoge rentes, maar dit jaar verloopt anders dan anders”, stellen de experts van DWS vast. “Renteverhogingen volgden elkaar in rap tempo op, waardoor de waarde van obligaties met een lange looptijd daalde. Daarnaast werden de banken door de Amerikaanse toezichthouders gedwongen om hogere kapitaalbuffers aan te houden en werden er meer stresstests…