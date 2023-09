Banken controleren non-profitorganisaties minder op witwassen

Leestijd: < 1 minuten

Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die met brancheorganisaties richtlijnen heeft opgesteld. Als de kans groot is dat bepaalde organisaties geld witwassen of terrorisme financieren, worden zij juist vaker gecontroleerd.

Banken klaagden al langer dat onderzoeken die zij moeten doen om witwassen en financiering van terrorisme op te sporen onduidelijk zijn omschreven. Daarom deden banken meer dan wellicht nodig was uit angst om te weinig te doen en een boete te krijgen. Ze waarschuwden dat dit tot hoge kosten leidde. Met de nieuwe richtlijnen kunnen banken volgens de NVB beter bepalen waar de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering daadwerkelijk liggen.

In de nieuwe richtlijnen staan een aantal factoren die de risico’s verhogen of juist verlagen….