Bang & Olufsen Beosound Theatre review: een klasse apart

De Beosound Theatre is in elk opzicht extravagant, maar voor de gelukkige sterveling die hem kan betalen, brengt hij zeker niet alleen een bijzonder design de huiskamer in.

Met een vanafprijs van 6.990 euro is de Bang & Olufsen Beosound Theatre zonder twijfel een van de duurste soundbars die je kunt kopen. Zowel qua omvang als design is het bijna geen soundbar meer. Wat het wel is, is iets bijzonders – en niet alleen qua design.

Spreek je over high-end soundbars, dan kom je snel uit op apparaten vanaf 1000 euro, voorzien van veel snufjes. Doorgaans zijn ze gebundeld met een draadloze subwoofer en twee draadloze speakers die je achter de sofa parkeert. Of je kunt in elk geval deze apart aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan de Sony HT-A7000, de JBL Bar 1300, de Sonos ARC (onlangs met Era 300’s getest) of de Ambeo Plus-soundbar. Een complete set van soundbar, subwoofer en surround speakers gaat al gauw richting de 2500, 3000 euro. Dat is het high-end…