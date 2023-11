BAM kan blijven bouwen aan koerswinst

Koninklijke BAM Groep NV (BAMNB) eindigde op 2.16 euro na een stijging van 8.9%.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 18 augustus 2022, toen de stijging 10.6% was. Het aandeel is hiermee voor de zesde dag achter elkaar gestegen. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 10 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met acht keer de gemiddelde omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien goed uit, meent Investtech.

BAM publiceerde gisteren een EBITDA van 119 miljoen euro, 10% boven de verwachting van ING. De vooruitzichten voor de winstmarge zijn verhoogd naar 4,5% van 4,0%. Charttechnisch moet rekening worden gehouden met aanval op de weerstand van 2,30 euro. Daarna kan de koers naar 2,90 euro. Het blijft een kansrijk aandeel voor de lange termijn.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!