Baldur’s Gate 3 spel van het jaar 2023

Voor vele recensenten schoten de superlatieven tekort. Een enorm rijke setting, een overvloed aan paden om deze te verkennen. Een goed verhaal, innemende personages en dan zijn we nog niet eens aangekomen bij de gameplay. Baldur’s Gate is gebaseerd op de koning der table top role playing games, Dungeons and Dragons. De regels van deze pen and paper game zijn met veel zorg en aandacht voor detail overgeheveld naar de digitale wereld. Dit wisten we al langer. Maar de Game Awards komen maar 1 keer per jaar, dus op trofeeën van de bovenste plank moest game studio Larian uit België nog even wachten. Maar zoals verwacht zijn ze nu binnen. Zes in totaal waaronder game van het jaar.

Een game zonder gelijke?

Baldur’s Gate 3 is een zeldzaam voorbeeld van hoe een early access game wel succesvol kan zijn. Het eerste deel van het spel is al sinds september van 2020 te spelen. Een kleine 3 jaar sleutelen verder was de uiteindelijke release daar. Het eindproduct maakte zo veel…