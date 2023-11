Bakayoko gaat in op doelstelling bij PSV en noemt ‘beste teamgenoot’ – Voetbal International

Bakayoko (20) kan vanavond voor België in actie komen in een vriendschappelijke interland tegen Servië en op zondag volgt voor de Rode Duivels nog een EK-kwalificatiewedstijd tegen Azerbeidzjan. De Belgen zijn al verzekerd van een ticket voor het EK in Duitsland.

Voor de interlandbreak nam Bakayoko de tijd voor een zogenaamde Fan Q&A-sessie, die op de kanalen van PSV is verschenen. Daarin werd de Belg onder andere gevraagd naar wie de beste speler is met wie hij tot nu heeft gespeeld. ‘Ik heb er nu twee in mijn hoofd, maar dan zeg ik Ibrahim Sangaré. Vanwege de impact die hij heeft gehad en omdat hij een grote vriend van mij is. Die andere is Romelu Lukaku… Maar eigenlijk ook Kevin De Bruyne.’