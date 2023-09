Bagnaia verbijt pijn en wordt derde tijdens MotoGP-race Misano

Met nog de fysieke naweeën van de crash in Barcelona van vorig weekend kwam Francesco Bagnaia naar Misano toe met de missie om de schade in het kampioenschap beperkt te houden. De Italiaan raakte tijdens de Grand Prix van Catalonië geblesseerd aan zijn been en dat weerhield hem duidelijk van strijden om de overwinning. Toch wist de Ducati-rijder de schade goed beperkt te houden, want met een P3 naderde de concurrentie minimaal.

Na afloop van de race vertelt de kampioenschapsleider waar hij zijn kracht tijdens de race vandaan haalde. “Ik wilde een goede race voor de fans rijden”, aldus Bagnaia, die ook verklaarde dat de sprintrace van zaterdag zijn sporen na had gelaten en dat hij niet volledig hersteld was van de zware race: “Ik was kapot na de vorige race.” Dat desondanks een derde plek behaald werd, laat zien dat het beperken van de schade goed gelukt is. Grote concurrent en merkgenoot Jorge Martin won de race, maar met nog 36 punten voorsprong…