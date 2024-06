Je Badkamer Renoveren met Weinig Geld? Zo doe je dat!

adkamers zijn een van de duurste kamers in huis om te renoveren, omdat ze de meeste waarde toevoegen aan een huis. Het renoveren van een badkamer met een klein budget kan daarom een enorm verschil maken in de waarde van je huis.

Als je een badkamerrenovatie overweegt, dan weet je dat dit een behoorlijk duur proces kan zijn. Er zijn echter een aantal zeer eenvoudige en gemakkelijke manieren om je badkamer te vernieuwen zonder veel geld uit te geven.

1. Schets vooraf je ontwerp, budget en tijdlijn

Het hebben van een solide plan en budget is essentieel voor elk renovatieproject. Niet alleen geeft het jou en je aannemer een richtlijn om te volgen en zich aan te houden, het betekent ook dat je een beter inzicht hebt in de kosten voor het hele project.

Hoewel sommige projecten door onvoorziene omstandigheden over het budget heen kunnen gaan, kun je met een budget gemakkelijk alle kosten bijhouden, zelfs als er gebieden zijn die over het budget heen gaan. Zonder een budget kan het makkelijk zijn om over de schreef te gaan met aankopen en je niet te realiseren wat het project allemaal heeft gekost.

2. Zorg voor sanitair

Een van de duurste onderdelen van een badkamer is arbeid, dus als je badkamerverbouwing behoorlijk arbeidsintensief is, dan zal dit de uiteindelijke kosten opdrijven.

Om de kosten laag te houden, is een van onze beste tips om al het bestaande loodgieterswerk en leidingwerk te laten zitten. Zodra je besluit om de locatie van toiletten, wastafels en douches te verplaatsen, drijft dit de prijs van de verbouwing op omdat er leidingen moeten worden verplaatst om deze veranderingen mogelijk te maken.

Als je alleen de wastafel, Inbouw WC en de douche of het bad wilt vernieuwen, dan kun je veel sneller en goedkoper je badkamer verbouwen door nieuwe te kopen en die precies op de plek van de vorige te monteren.

3. Een likje verf

Een frisse laag verf kan er al voor zorgen dat een kamer er fris uitziet en helderder aanvoelt. Als je niet in staat bent om je hele badkamer in één keer te vernieuwen, of als je gewoon wilt helpen om de badkamer er beter uit te laten zien, dan zal dit een enorm verschil maken.

Vooral het verven van de muren verwijdert krassen en slijtage en haalt de mogelijkheden van de ruimte naar boven. Je kunt zelfs tijdelijk tegels verven om ze bij te werken totdat je klaar bent om de hele badkamer te laten doen.

4. Doe je eigen tegelwerk

Tegelen kan veel tijd in beslag nemen, waardoor het budget van je badkamerrenovatie omhoog kan schieten. Het kan heel eenvoudig zijn om je badkamer zelf te betegelen en zolang je alle stappen nauwkeurig volgt, kun je jezelf gemakkelijk veel geld besparen.

5. Ga voor duurzaam

Als je wilt blijven besparen nadat je je badkamer hebt laten renoveren, dan kun je groenere, waterbesparende technologieën installeren om je huis efficiënter te maken door op de lange termijn water en geld te besparen. Door te kiezen voor een douchekop, toiletset en wastafel met een laag debiet bespaar je water, geld en het milieu.

6. Upgraden wat je al hebt

Als je echt een krap budget hebt, is het bijwerken van de hardware en meubels in je badkamer een zeer snelle en eenvoudige manier om de ruimte op te fleuren en een enorm verschil te maken.

Het veranderen van handgrepen, kranen, verlichting, afvoeren, handdoekrekken en toiletrolhouders kan echt helpen om een kamer een nieuw gevoel te geven en direct te moderniseren. Er zijn veel voordelige en betaalbare assortimenten verkrijgbaar die er modern uitzien en voor een frisse uitstraling zorgen.