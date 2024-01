Backstreet Boys- en NSYNC -leden gaan samen op tournee

AJ McLean (Backstreet Boys) en Joey Fatone (*NSYNC) gaan samen op tournee door de Verenigde Staten. De zangers zullen hits spelen van hun boybands, kondigen ze aan op sociale media.

McLean en Fatone beginnen in maart aan de A Legendary Night Tour. Het duo doet steden als Boston, Newark en Orlando aan. De boybandzangers traden afgelopen september ook al samen op tijdens een evenement.

Voor McLean is het niet zo lang geleden dat hij de liedjes van de Backstreet Boys op het podium heeft gezongen. De groep, die vooral in de jaren negentig grote hits scoorde, rondde vorig jaar een wereldtournee af. *NSYNC bracht vorig jaar voor het eerst in twintig jaar weer een nieuw nummer uit.

Volgens zanger Lance Bass denken de leden erover om weer meer samen te gaan doen.

© ANP