Back to the future voor beleggingssucces in 2024

Vermogensbeheerder Vanguard verwacht een terugkeer naar meer ‘normale’ rentetarieven dit jaar, zeg maar: back to the future. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Het is daarom goed om de balans op te maken van je financiën en beleggingsdoelen om er zeker van te zijn dat je plannen nog steeds passen bij je beoogde doel. De vermogensbeheerder geeft acht tips die je hierbij kunnen helpen.

1. Check je buffers

De kosten voor levensonderhoud lopen nog steeds op. Heb je nog genoeg geld op je spaarrekening staan om een onverwachte grote uitgave of inkomensdaling te dekken? Een vuistregel is om een halve maand uitgaven op een bankrekening te hebben staan zodat je bijvoorbeeld de kapotte wasmachine kunt vervangen. Zorg er verder voor dat je geld hebt om drie tot zes maanden vooruit te kunnen in het geval je inkomen deels of geheel wegvalt. En, mocht je willen beleggen, doe dit dan met geld dat je niet nodig hebt. Beleg ook pas wanneer je buffer groot genoeg is om tegenvallers op…