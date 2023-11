Babynieuws voor kampioen Max Verstappen: ‘Nog eentje!’

De ooievaar gaat aankomende juni een pitstop maken bij huize Verstappen. Bij de zus van Max, Victoria Verstappen, is er namelijk een derde onderweg. Op Instagram maakt ze het heugelijke nieuws bekend middels een foto van een echografie. Ze schrijft daarbij: “Een derde om van te houden!”

Dat betekent dat Max Verstappen, de wereldkampioen in Formule 1, voor de derde keer oom wordt. Zijn zus is in juni uitgerekend.

Ome Max

Max is voor de eerste keer oom geworden in december 2020, met de geboorte van neefje Luka, gevolgd door de komst van Lio een jaar later. Victoria’s partner, Tom Heuts, is ook de vader van Luka en Lio. Het koppel had al op jonge leeftijd de wens om ouders te worden.

Trouwen

Ome Max heeft zelf nog geen kroost loslopen. De 26-jarige coureur heeft een relatie met model Kelly Piquet, die al een 4-jairge dochter, Penelope, heeft. Max en Kelly zijn nu bijna drie jaar samen. Hoewel het koppel nog geen trouwplannen heeft uitgesproken,…