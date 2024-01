Baas boven baas met snelle panelen: LG Display toont 480Hz OLED

LG Display toont op CES 2024 een 480Hz OLED gaming monitor. Vooralsnog een prototype, binnenkort als product te koop.

Op CES 2024 laat LG Display een 480Hz OLED beeldscherm zien met micro-lens array (MLA). Het moet in de eerste helft van 2024 op de markt komen.

Na het nieuws over de komende nieuwe oled gaming monitoren van LG en van Samsung nog een interessant nieuwtje van LG Display. Het bedrijf laat op CES 2024 ook een oled monitor zien die 480 beelden per seconde kan tonen. Wie de aangehaalde berichten las weet: dat is weer een stapje sneller dan de concurrentie. De 480Hz oled panelen moeten in de eerste helft van dit jaar op de markt komen, waarna erop gebaseerde monitoren ongetwijfeld snel zullen volgen. Handig om te weten voor wie de vinger boven de ‘koop’ knop van een oled-monitor heeft hangen…

LG Display 480Hz OLED: ook met MLA

Net als de eerdere 27- en 45-inch oled-schermen die o.a. LG en Asus benutten, is het nieuwe paneel voorzien van…