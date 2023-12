Azerion | Lagere omzetprognose bij gaming- en advertentiebedrijf

Online gaming- en advertentiebedrijf Azerion behaalde in het derde kwartaal een omzet van €108,5 mln of 2,8% meer dan een jaar eerder. Premium Games zag de omzet met 17% afnemen naar bijna €17,7 mln terwijl Platform met 8% groeide naar €90,8 mln. Azerion zet voortaan volop in op de ontwikkeling van zijn digitaal reclameplatform waar vraag en aanbod naar advertenties op elkaar worden afgestemd. Door kostenbesparingen groeide de ebitda-marge naar 16,9% tegenover 11,8% in dezelfde periode een jaar eerder. Na drie kwartalen in 2023 bedraagt de marge 13,3%. Het bedrijf ligt op schema om een jaarlijkse kostenbesparing van €20 mln te realiseren.



Azerion verlaagde de omzetprognose voor het…