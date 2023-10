AZ revancheert zich tegen PEC na blamage in Mostar

AZ heeft zich tegen PEC Zwolle goed gerevancheerd voor het verlies van afgelopen donderdag in de Conference League tegen Zrinjski. In Zwolle werd het 0-3 door doelpunten van , en . De ploeg van trainer Pascal Jansen blijft ongeslagen in de Eredivisie.

AZ zou naar Zwolle zijn gekomen om zich te revancheren voor het debacle in Mostar van afgelopen donderdag. In de wedstrijd van de Conference League tegen het Bosnische Zrinjski stond het bij rust 0-3 voor, maar na de rust ging het helemaal fout voor de Alkmaarders. De Bosniërs scoorden vier keer en AZ ging onderuit.



Tegen PEC begon AZ ook goed, want in de dertiende minuut kwam het op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Lahdo. De buitenspeler kreeg de bal op aangeven van Yukinari Sugawara en schoof de bal van buiten het strafschopgebied in de rechteronderhoek achter keeper Jasper Schendelaar.

In de tweede helft startte AZ ook een stuk beter dan in Mostar. Al in de 52e minuut kwam het op…