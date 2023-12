AZ klaar in Europa na avond vol pech bij Legia Warschau in Polen

AZ is klaar in Europa. De formatie van Pascal Jansen moest donderdagavond winnen bij Legia Warschau, maar in plaats daarvan ging met 2-0 onderuit in Polen. Daarbij pakten de keuzes van de coach niet lekker uit – Rome-Jayden Owusu-Oduro ging bij het openingsdoelpunt niet vrijuit – en Bruno Martins Indi kreeg een héél gemakkelijk gegeven rode kaart. Het paste in het beeld van het Europese seizoen van AZ, dat al zo ongelukkig begon uit bij Zrinjski Mostar en dito eindigt bij Legia Warschau.

Voorafgaand aan de wedstrijd was vooral de keeperswissel van Pascal Jansen heel opvallend. Rome-Jayden Owusu-Oduro verving de geblesseerde Matthew Ryan op doel. Jansen degradeerde hiermee zijn voormalig tweede keeper Hobie Verhulst naar derde keeper. De negentienjarige Owusu-Oduro speelde tot nu toe alleen nog voor Jong AZ en maakte dus zowel zijn debuut voor het eerste, als zijn Europese debuut.



Artikel gaat verder onder video



Vanaf het begin leek het spelbeeld al duidelijk, want…