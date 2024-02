AZ heeft eindelijk eerste overwinning onder Maarten Martens te pakken

Maarten Martens heeft eindelijk zijn eerste overwinning als trainer van AZ te pakken. De Belg, die dit seizoen begon als assistent van Pascal Jansen maar na diens ontslag werd doorgeschoven als hoofdtrainer, leidde zijn ploeg in Limburg naar een kleine zege op Fortuna Sittard. kroonde zich in de slotfase tot goudhaantje voor de Alkmaarders door de 1-2 aan te laten tekenen.

AZ was in de openingsfase de betere ploeg. Fortuna begon zeer oppervlakkig aan het duel en de Alkmaarders kregen veel ruimte aan de linkerkant via Ruben van Bommel. Van Bommel gaf een aantal puike voorzetten, maar Vangelis Pavlidis, Dani de Wit en Yuki Sugawara wisten geen munt te slaan uit deze mogelijkheden. AZ kreeg vanzelf de deksel op zijn neus toen Kristijan Belic de bal zomaar in de voeten speelde bij Inigo Cordoba. De Spanjaard liep vervolgens in zijn eentje door de AZ-verdediging heen en scoorde met een lage schuiver. AZ werd steeds slordiger, maar krijg nog steeds aardig wat kansen om langs Fortuna te…

