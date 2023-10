Avondje uit verandert in complete nachtmerrie voor vrouw (39): ‘Ineens stonden ze voor me’

Wat een gezellig avondje uit moest worden voor de 39-jarige Sylvana Geeve en haar vriend, eindigde in een regelrechte nachtmerrie. Het stel was na een hapje en drankje in het centrum van Den Bosch onderweg naar huis, als Sylvana twee vrouwen aanspreekt op hun gedrag. Dat komt haar helaas duur te staan.

‘Te filmen en te treiteren’

“Het was ongeveer één uur ‘s nachts. We waren onderweg naar huis. Ineens liepen er twee meiden van rond de twintig achter ons. Ze waren aan het filmen en aan het treiteren,” vertelt Sylvana zondag tegen Hart van Nederland. “Ik wilde er eerst nog wat van zeggen, maar mijn vriend zei dat ik het niet moest doen. Uiteindelijk begon het echt vervelend te worden. Toen heb ik er toch wat van gezegd.”

Kopstoot

De twee meiden happen meteen. “Ineens stonden ze voor ons en voor dat ik het wist kreeg ik een kopstoot”, vertelt Sylvana, die door de klap buiten bewustzijn raakte. Toen ze weer bijkwam zat ze onder het bloed. Ook zaten…