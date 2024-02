AVM lanceert FRITZ!OS 7.80 én de FRITZ!Powerline 1240 AX

FRITZ!OS 7.80 vereenvoudigt installatie van een glasvezelrouter en geeft meer inzicht in je verbinding.

AVM heeft een ‘glasvezelupdate’ uitgebracht voor vier modellen FRITZ!Box-en. Daarnaast is er nu de FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set voor Wi-Fi overal in huis.

De nieuwe FRITZ!OS versie 7.80 is bedoeld voor een select gezelschap (glasvezel)routers van AVM. Na het installeren van deze firmwareversie moet het installeren van je glasvezelrouter een stuk makkelijker worden, zo belooft de fabrikant.

Makkelijk configureren en uitgebreid inzicht

Het is niet alleen een vereenvoudigde installatie die updaten naar FRITZ!OS 7.80 met zich meebrengt. Volgens AVM krijg je als gebruiker op aanvraag nu ook uitgebreide informatie in een overzichtelijke weergave te zien over je glasvezelverbinding.

Versie 7.80 wordt specifiek voor vier modellen FRITZ!Box-en uitgebracht: de 5590 Fiber, de 5530 Fiber, de 7590 AX en de 7530 AX. Wat vooral prettig is, dat je met de…