AVM Fritz!Box 5690 Pro werkt met DSL en glasvezel internet

De FRITZ!Box 5690 Pro is een bijzondere modemrouter, want hij werkt zowel ‘via koper’ als ‘via glas’, met ondersteuning voor DSL, AON en GPON.

Dé twee grote veranderingen op het gebied van netwerken de komende tijd zijn glasvezel en WiFi 7. AVM, fabrikant van de bekende FRITZ!Box modemrouters, speelt daarop in met diverse nieuwe producten, die het in Berlijn laat zien.

Nederland stapt in hoog tempo over op glasvezel. Een blik in een willekeurige wijk, waar de bekende gekleurde kabelbundeltjes uit het trottoir omhoogkomen als krokussen in de lente, zegt eigenlijk al genoeg. Dat vereist nieuwe modemrouters, en sinds de komst van vrije modemkeuze is dat voor een fabrikant als AVM extra interessant. Het bedrijf laat deze IFA een nieuw topmodel Fritz!Box 5690 Pro zien, geschikt voor glasvezel én dsl. Ook voor binnenshuis heeft het nieuwe techniek aan boord, waaronder Wifi 7 en Zigbee.

Fritz!Box 5690 Pro: verenigt oud en nieuw

De Fritz!Box 5690 PRo is…