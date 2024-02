Avantium | Wat is uw mening over de claimemissie?

De inkomsten gebruikt het bedrijf om de kostenkloof te dichten in de periode tot de nieuwe FDCA-proeffabriek later dit jaar in gebruik wordt genomen.

Wie de aandelen bij het sluiten van de handel op 30 januari in bezit had, heeft 1 claim ontvangen. Voor elke 8 claims kunnen 5 nieuwe stukken gekocht worden tegen een uitgifteprijs van €1,87. De uitoefenperiode loopt tot 17:45 uur op 8 februari.

FDCA-technologie van Avantium

Hoewel de operationele en technologische risico’s in deze fase groot zijn, weegt het opwaarts potentieel van de FDCA-technologie voor offensief ingestelde beleggers momenteel zwaarder.

Het aandeel Avantium is koopwaardig en de claims kunnen het beste omgezet worden in nieuwe stukken.