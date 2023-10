AUWCH: André Hazes dist zijn moeder Rachel Hazes op nationale tv

André Hazes jr. heeft zijn moeke Rachel Hazes gisterenavond gedist op nationale tv. “Iedereen van wie ik geen positieve energie krijg, daar neem ik afscheid van.” De gecremeerde kroket geeft duidelijk even geen goede vibes.

Het gaat weer bergafwaarts tussen Hazes jr. en moedertjelief. Tot eind vorig jaar waren de twee helemaal senang en woonden zelfs samen. Toch is hun moeder-zoon-liefde weer bekoeld tot beneden het vriespunt. Hoe dat zo?

Verstoord contact

André bespreekt de complexe band met zijn madre aan tafel bij Humberto Tan. De laatstgenoemde gooide een balletje op en vroeg naar het verstoorde contact tussen de twee.

Humberto: “Sergio (Vyent) vertelt net over dat hij geen contact heeft met zijn moeder. Ik dacht: dat moet jou aanspreken hoe hij erover praat.”

Afscheid

Dan begint André over ‘afscheid’ nemen. “Ja, absoluut. Dat is niet alleen in die situatie, maar íedereen van wie ik geen positieve energie krijg, daar neem…