Automotive aandelen ondergewaardeerd voor lange termijn

De resultaten over het derde kwartaal waren voor de meeste Europese autofabrikanten heel goed. Hun omzetten en winsten stegen door de groei van het aantal uitgeleverde auto’s. Daarbij moet opgemerkt worden dat veel van die uitleveringen samenhangen met bestellingen die al maanden, zo niet kwartalen geleden geplaatst zijn.

Volkswagen (VOW3) bijvoorbeeld zag de omzet 12% stijgen in het derde kwartaal en de operationele winst met 16%. Dat was méér dan analisten hadden verwacht. Bovendien was de basis solide omdat alledrie de factoren prijsstelling, volume en productmix bijdroegen, zegt Richard Hilgert, Morningstar’s aandelenanalist die de automotive sector al decennia volgt.

Het beeld bij de andere grote Europese namen is vergelijkbaar: Renault (RNO) boekte 11% méér omzet bij een volumegroei van 6% voor de groep, waarbij thuismarkt Frankrijk 22% volumegroei kende en Europa 12%. Het Frans-Italiaans-Amerikaanse Stellantis (STLAM), het concern achter onder andere de merken Peugeot,…

