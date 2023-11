Automatisch Bitcoin kopen via Bittr op vastgestelde tijden (DCA)

Velen van jullie kennen Bittr misschien nog wel, maar mensen die nieuw in de markt zijn wellicht nog niet. Zelf heb ik lang gebruik gemaakt van Bittr, maar ik wist niet dat ze weer actief waren.

Bittr is de perfect plek om DCA te doen zonder dat iemand anders je private keys heeftt. DCA staat voor dollar cost averageing oftewel een herhaal aankoop. Dit wil zeggen dat je dagelijks, wekelijks, maandelijks automatisch bitcoin koopt op een vastgesteld tijdstip en bij bittr wordt dit direct naar jouw eigen bitcoin wallet gestuurd (bijvoorbeeld een Bluewallet). Je kunt het zelfs automatisch steeds naar een nieuw adres laten sturen als je het juist instelt (xpub).

Het mooie bij Bittr is dat je alles even eenmalig instelt en dan gaat het verder vanzelf! Het is niet meer dan vier simpele stappen doorlopen.

Stap 1: Je e-mail adres ingeven en de opgestuurde verificatie code invullen.

Stap 2: Je IBAN invullen.

Stap 3: Je Bitcoin wallet adres ingeven. Beste is een Bluewallet gebruiken, daar een…