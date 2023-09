Auto was zoals ik hem wil hebben

Rinus van Kalmthout begon met een goed gevoel aan het IndyCar-weekend in Portland en hoopte op een plekje in de Fast Twelve-kwalificatie. Met een dertiende startplek zat dat er niet in, maar die positie bood alsnog een kans op een goed eindresultaat. Rinus VeeKay kon met name met de harde band goed uit de voeten en had daarvan nog een aantal nieuwe setjes liggen. Net als in de Formule 1 moet men ook in de IndyCar twee verschillende bandencompounds gebruiken, waardoor VeeKay besloot om de race op zacht aan te vangen. Later bleek deze strategie de juiste.

De Nederlander hield zijn hoofd erbij in de openingsronde en kwam al gauw tiende te liggen. Door een foutje van Will Power kwam de Ed Carpenter-coureur negende te liggen. Na zijn switch naar de harde band ging het pas echt hard. Van Kalmthout knokte zich naar P6 en kwam uiteindelijk op die plek over de finish. “Een toprace”, aldus VeeKay na afloop. “Ik ben echt heel tevreden. Het gehele weekend…