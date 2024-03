Auto besturen met je ogen: de nieuwe toekomst?

Een auto kunnen besturen met alleen de blik van je ogen. Waar je kijkt, gaat de auto heen. Echter wordt deze ondenkbare droom steeds meer realiteit. Zo heeft Honor, een Chinees bedrijf dat is voortgevloeid uit Huawei, onlangs een groundbreaking AI technologie gepresenteerd op het Mobile World Congress in Barcelona. Wordt dit de nieuwe manier van autorijden?

Meer dan een telefoon

Met deze nieuwe technologie, die wordt aangestuurd door de Magic 6 Pro, is Honor de pionier in de toekomst van AI integratie in mobiele telefoons. Deze telefoon gebruikt zijn selfie-camera om oogbewegingen te monitoren en zo de AI te informeren. Via een app, met vier commando’s, wordt de auto bestuurd. Zo kun je in een ogenblik de auto starten, stoppen en zelfs naar voren of naar achteren rijden. Het enige wat je hoeft te doen is naar het commando te kijken op je scherm.

De Magic 6 Pro is dus meer dan een smartphone. Het is de kern die Honor ondersteunt in zijn missie om de grenzen te…