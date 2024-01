Audi van Naci Ünüvar loopt schade op na ontmoeting met FC Twente-supporters

FC Twente-aanvaller heeft schade overgehouden aan zijn reis naar Eindhoven voor de wedstrijd tegen PSV. De aanvaller kwam op de weg terug na de afgelaste wedstrijd de nodige FC Twente-supporters tegen bij een tankstation. Er werd samen gezongen en feestgevierd, maar Ünüvar heeft er ook wat schade aan overgehouden.

Op sociale media is namelijk te zien dat er een gat in de achterruit van de bolide van Ünüvar is ontstaan na de ontmoeting met de FC Twente-supporters bij het tankstation langs de snelweg. De Tukkers namen 1600 fans mee naar Eindhoven, die zonder wedstrijd gezien te hebben een lange reis terug naar huis te wachten stonden. Daardoor besloten de supporters van FC Twente er maar een feestje van te maken en werd er bij het tankstation in grote getale FC Twente-liederen gezongen.