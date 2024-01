Atlético Madrid zonder Memphis Depay in kraker tegen rivaal Real

Atlético Madrid moet het woensdagavond in de halve finale tegen Real Madrid in de strijd om een plekje in de finale van de Spaanse Supercup doen zonder . De Nederlander kampt met ‘ongemakken’ en kan daardoor niet in actie komen tegen de rivaal. Het is een nieuwe domper voor Memphis, die eerder dit seizoen al een paar weken buitenspel stond met een spierblessure.

Atlético verloste Memphis een jaar geleden van zijn reserverol bij FC Barcelona, maar een succesvol huwelijk is het vooralsnog zeker niet. De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United kende in eerste instantie nog een veelbelovend begin in de hoofdstad. Hij maakte op 12 februari tegen Celta de Vigo zijn eerste treffer en een paar weken later was hij in de thuiswedstrijd tegen Sevilla zelfs goed voor twee doelpunten. Een spierblessure gooide vervolgens echter roet in het eten. Memphis herstelde en was bij zijn rentree tegen Real Valladolid meteen weer trefzeker, maar door een kuitblessure miste hij de laatste…