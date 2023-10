Atlético heeft na perfecte week extra wapen voor ‘finale’ tegen Feyenoord – Voetbal International

Atlético Madrid had geen betere aanloop kunnen hebben voor het Champions League-duel met Feyenoord. De ploeg van trainer Diego Simeone won zondag ook zijn derde competitieduel in acht dagen door een comeback tegen Cádiz ( 3-2 ).

Bij afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay en de geschorste Álvaro Morata was het Ángel Correa die Atlético met twee goals bij de hand nam. De Argentijnse aanvaller was net weer hersteld van een knieblessure. ‘Hij speelde de hele wedstrijd met een beetje pijn, maar hij trainde vrijdag en zaterdag goed en we hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten’, reageerde Simeone zondag afloop op zijn persconferentie. ‘In de buurt van de zestien is hij altijd gevaarlijk. Hij was geduldig en scoorde twee keer. Hij werkt hard en verdient dit.’