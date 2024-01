ASUS ZenScreen Fold: een draagbare, vouwbare monitor

De ASUS ZenScreen Fold heeft een HDMI-ingang, dus je kunt er ook prima een game console op aansluiten.

Vouwbare laptops staan nog in de kinderschoenen, maar het nut van een beeldscherm dat zich laat uitvouwen hebben ze al aangetoond. Dat ASUS nu de ZenScreen Fold als draagbare monitor brengt, is dan ook best logisch.

De eerste vouwbare laptops die we zagen, waren technische hoogstandjes, maar kwamen ook met de nodige compromissen. Net als de eerste vouwbare smartphones zijn ze nog niet echt klaar voor de mainstream. Ondertussen heeft de kern van deze producten, het vouwbare scherm, meer potentieel. Asus brengt het scherm van de Zenbook 17 Fold Oled uit als ZenScreen Fold.

ASUS ZenScreen Fold (MQ17QH): 17,3 inch in een 12,5 inch formaat

De ZenScreen Fold heeft precies dezelfde eigenschappen als het scherm van de Zenbook 17 Fold Oled. Uitgeklapt heeft deze vouwbare oled monitor een diagonaal van 17,3 inch, ingeklapt is het zo groot als een 12,5 inch…