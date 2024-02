ASUS Zenbook 14 OLED (2024) review: hardloper met een lange adem

De 2024 editie van de Zenbook 14 OLED draait op een Intel Core Ultra processor, en dat levert een uitstekende balans tussen prestaties en accuduur op.

Met een Intel Core Ultra processor als basis is de ASUS Zenbook 14 OLED nog veelzijdiger geworden. Is dit de perfecte laptop voor de frequente reiziger?

Ben je op zoek naar een krachtige, veelzijdige en lichtgewicht laptop en kies je niet automatisch voor een MacBook Air, dan zal een Asus Zenbook bij velen hoog op het lijstje opties staan. De Taiwanese fabrikant is er als een van de weinigen in geslaagd om een serie laptops te maken die zich weet te onderscheiden. Dat is niet eenvoudig in de wereld van Windows laptops. Met een nadruk op onderdelen die direct van invloed zijn op de gebruikerservaring weet het merk laptops te leveren die anders zijn dan de concurrenten uit Cupertino, en in elk geval in sommige opzichten ook beter. De Asus Zenbook 14 Oled van 2024 (UX3405MA) stelt wat dat betreft niet…