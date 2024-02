ASUS VA27A review: strakke docking monitor valt op met vlot beeld

De ASUS VA27A is een strakke USB-C docking monitor met een opvallend hoge beeldsnelheid.

USB-C docking monitoren zijn handig, en inmiddels in vele soorten en maten te koop. De ASUS VA27A onderscheidt zich met een hoge beeldsnelheid.

De voordelen van usb-c behoeven weinig introductie. Eén kabel voor beeld, voeding en data en je kan aan de slag met je laptop. Muis, toetsenbord en eventueel een webcam sluit je op de monitor aan. Inprikken en gaan, de adapter van je laptop kan in de tas blijven. Het aanbod is inmiddels groot, dus je moet iets doen om je te onderscheiden. De Asus VA27A (voluit VA27ACFSN in de door geteste uitvoering) doet dat met een hogere beeldsnelheid dan normaal. Nog geen 120Hz zoals de recent geïntroduceerde UltraSharp modellen van de concurrentie, maar toch, 100 beelden per seconde zorgt voor een merkbaar soepeler ervaring. Hoe bevalt de VA27A in de praktijk?

ASUS VA27A: strak in het pak

Het komt niet vaak voor dat Asus een…