ASUS ROG Raikiri Pro review: vorm boven functie

De ASUS ROG Raikiri Pro is een luxe en prijzige game controller voor PC en Xbox, met een ingebouwd OLED-schermpje.

De ROG Raikiri Pro is een third-party controller voor Xbox-consoles en PC’s. Daarmee plaatst ASUS het in een zeer competitieve markt. Met een prijsstelling van bijna 200 euro, zijn de verwachtingen hooggespannen.

In de game- en techwereld is er haast niets zo persoonlijk als de keuze van een gamecontroller. Lange vingers, dikke duimen, grote handen: ze hebben allemaal invloed op de manier waarop je omgaat met een gamepad. De favoriet op de redactie is de Xbox One en Series-X|S controller, waarbij de Elite Series 2 wel de benchmark is. De ROG Raikiri Pro is op die leest geschoeid, dus de vraag is of deze controller zich kan meten met het origineel. En, gezien de prijs, die evenaart of zelfs overtreft. 

Design van de ASUS ROG Raikiri Pro

Controllers mogen wat ons betreft wat zwaarder zijn, maar dat is geen vereiste. Een goede griptextuur,…