ASUS ROG Ally lange termijn review: de stand van zaken

De ASUS ROG Ally is een handheld PC met Windows 11, gepositioneerd als krachtiger en luxere concurrent van de Steam Deck van Valve.

Vorig jaar introduceerde ASUS als eerste van de grote fabrikanten een concurrent voor de Steam Deck. De ROG Ally beloofde een krachtigere handheld PC voor gamers te worden. We bespreken het apparaat nu de eerste bugs en hotfixes achter de rug zijn.

De ROG Ally verscheen in mei 2023. De eerste reviews stelden naast waardering voor deze Steam Deck concurrent ook de nodige kritiekpunten vast. Asus kwam met flink wat updates, reden voor ons om even te wachten met een review. Nu maken we de balans op, waarbij we alvast opmerken over enige maanden nog eens terug te komen bij deze bijzondere handheld gaming pc. De uitdaging zit namelijk voor een groot deel in de software, en dat is iets waar na verschijnen aan gewerkt kan worden – zoals Asus ook laat zien.

Tegen de Steam Deck opboksen is niet niks. Valve’s draagbare game-pc…