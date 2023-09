ASUS ProArt Display PA32UCXR Thunderbolt scherm levert 1600 nits

De ASUS ProArt Display PA32UCXR is een flinke update van de oudere PA32UCX.

Grafische professionals stellen hogere eisen aan beeldschermen. ASUS wil die groep bedienen met de ProArt producten, waar inmiddels een indrukwekkende selectie beeldschermen onder valt. Het nieuwste model is de PA32UCXR, met een helderheid van 1600 nits.

Op IBC 2023 pakte Asus uit met een groot aantal producten voor creatieve professionals. Systemen, maar ook en vooral beeldschermen. Onder de ProArt noemen heeft het bedrijf inmiddels een zeer uiteenlopend aanbod, van cinema monitors tot draagbare touchscreens. Naast oled-schermen omvat het assortiment ook modellen met miniled, zoals de nieuwe Asus ProArt Display PA32UCXR. Zoals de R aangeeft, een refresh van de PA32UCX.

ASUS ProArt Display PA32UCXR: 2304 MiniLED zones

Belangrijk verschil met dat voorgaande model is het aantal minileds in het backlight. Waar de PA32UCX er 1152 had, heeft de ProArt Display PA32UCXR er maar…