ASUS PG32UCDM is ‘s wereld eerste 32-inch OLED gaming monitor

De ASUS PG32UCDM is ‘s werelds eerste 32-inch, 4K UHD OLED monitor. De basis is een nieuwe generatie QD-OLED paneel van Samsung.

ASUS is graag de eerste en de monitor aankondigingen op Gamescom laten dat maar weer eens zien. Met de ROG Swift OLED PG32UCDM en PG34WCDM heeft het twee primeurs in handen – en ook de 49-inch PG49WCD was anders dan verwacht.

Het aanbod aan oled-monitoren vult zich snel. Inmiddels kan je als koper op zoek naar een state of the art scherm uit het een en ander kiezen qua formaten en verhoudingen. Dankzij LG Display zijn er 27, 42 en 48 inch 16:9 woled-schermen, en een buitenissig 45-inch uwqhd-model. Samsung Display voegde daar 34 en recentelijker 49 inch qd-oled aan toe. Wat miste nog? Een 32-inch oled-scherm, bijvoorbeeld. Zie daar de Asus ROG Swift OLED PG32UCDM, de eerste die dat gat komt opvullen. Ook de Asus ROG Swift OLED PG34WCDM is opmerkelijk, als eerste uwqhd oled-monitor op basis van woled-techniek. En dan is er…