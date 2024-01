ASUS introduceert 2 Radeon RX 7600XT’s en 29 RTX 4000 Super kaarten

ASUS introduceert twee kaarten op basis van de nieuwe AMD chip – en tientallen op basis van de nieuwe Nvidia GPU’s.

Nieuwe GPU’s betekent nieuwe videokaarten van de board partners. ASUS liet alvast zien wat het op basis van de AMD Radeon RX 7600XT en de Nvidia RTX 4000 Super kaarten gaat introduceren.

Zoals je al kon lezen op TechFi introduceerde AMD de Radeon RX 7600 XT, een kaart in wat tegenwoordig het budgetsegment is. Nvidia kwam met Super-uitvoeringen van de bestaande RTX 4000 serie. Op basis hiervan kondigt Asus op CES 2024 twee RX 7600 XT varianten aan, de TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT en de Dual AMD Radeon RX 7600 XT. Aan de groene zijde van het spectrum heeft het maar liefst 29 opties in de smaken ROG, TUF Gaming, ProArt en Dual voor de nieuwe Super-kaarten.

ASUS RX 7600XT: in TUF Gaming en Dual uitvoeringen

De budget-georiënteerde nieuwe videokaart van AMD met 16 GB videogeheugen krijgt van Asus modellen in twee lijnen. Zoals al…