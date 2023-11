ASUS ExpertBook B9 (B9400CB) review: genieten met een lichtgewicht

De ASUS ExpertBook B9 is een super lichtgewicht laptop met een uitstekend beeldscherm en een indrukwekkend lange adem.

De Zenbooks van ASUS zijn bekender, maar met de ExpertBooks voor de zakelijke gebruiker zet het merk geregeld ware huzarenstukjes neer. Zo ook met de ExpertBook B9, die we in de incarnatie met 12e generatie Core processor testten.

De eerste keer dat ik een ExpertBook B9 in handen had, was ik al onder de indruk van het lage gewicht. Onder de kilo merk je elk grammetje eraf, en de eerste ExpertBook B9 zat er flink onder: vanaf 880 gram schoon aan de haak. De opvolger met 12e generatie Core processor is er met hetzelfde gewicht. Een luxere opvolger heeft zich overigens al aangediend, maar die is fors duurder. Deze ASUS ExpertBook B9 in de B9400CB variant blijft voorlopig te koop, en is zeker geen verkeerde keus. Zeker in de versie waar je hier over kan lezen: iets zwaarder, maar met een extreem lange accuduur.

ASUS ExpertBook B9…