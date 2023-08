ASUS BTF concept maakt superstrakke systemen mogelijk

Met het ASUS BTF concept kan je zeer strakke systemen bouwen – als het ooit op de markt komt.

Met het ‘Back To (the) Future’ concept laat ASUS zien waarheen PC componenten zich zouden moeten ontwikkelen: een minimum aan zichtbare aansluitingen en kabels.

Desktop pc’s mogen een klein onderdeel van de totale computermarkt zijn, het blijft een interessante niche. Die is bovendien in absolute aantallen zeker de moeite waard voor de paar overgebleven makers van moederborden en videokaarten. Daarvan is Asus zonder meer de grootste, dus wanneer dit merk met een nieuw idee komt, is het zinvol daarbij stil te staan. Het ‘BTF’ concept spreekt tot de verbeelding van systeembouwers, al is de vraag of Asus over de eigen schaduw kan springen en de concurrentie mee kan (en wil) krijgen. Op Gamescom konden we de TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4, een TUF Gaming Z790 concept moederbord en een concept RTX 4070 videokaart zien – inclusief hoe een systeem op deze basis…