Aston Villa maakt borst nat voor het duel met AZ – Voetbal International

Over tegenstander AZ is Emery duidelijk. ‘Ik heb veel respect voor ze. Ze winnen veel wedstrijden in hun competitie en zullen dat nu ook weer proberen. We moeten ons altijd verbeteren. We kunnen ons geen zorgen maken over de reden waarom we hebben verloren (afgelopen weekend tegen Nottingham Forest, red), maar elke wedstrijd is erg moeilijk. We moeten de Conference League en de Premier League respecteren.’