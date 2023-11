Aston Villa boekt ruime 1-4 zege in Alkmaar

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd een resultaat over te houden aan het Conference League-duel met Aston Villa. De nummer vijf van de Premier League was in het AFAS Stadion met een 1-4 zege overduidelijk een maatje te groot voor de Alkmaarders, die zelfs op een 0-4 achterstand kwamen voordat de spreekwoordelijke eer nog een beetje wist te redden.

AZ moest het tegen de Engelse subtopper stellen zonder de geschorste Mayckel Lahdo. Zijn plaats als rechtsbuiten werd ingenomen door Ibrahim Sadiq, die hiermee zijn basisdebuut voor de Alkmaarders maakte. De ploeg van trainer Pascal Jansen liet zich in de openingsfase wat in slaap sussen door Aston Villa. Doelman Emiliano Martinez bleef meteen een halve minuut met de bal aan de voet staan om AZ zo te verleiden om naar voren te stappen. De Alkmaarders wachtten af en zetten pas druk zodra de Argentijnse goalie, penaltykiller op het afgelopen WK tegen Nederland, een ploeggenoot inspeelde. Dit tafereel herhaalde zich een paar keer….