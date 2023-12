ASR | Verzekeraar kan weer vooruit kijken na snelle schikking

ASR heeft woensdagavond een akkoord bereikt met een groot aantal consumentenorganisaties over het afhandelen van woekerpolisclaims. De onderneming keert €250 mln uit aan gedupeerden en de organisaties zetten alle claimprocedures stop. De regeling geldt voor bijna driehonderd producten die ASR en de onlangs ingelijfde Nederlandse tak van Aegon hebben aangeboden. Door het akkoord verdwijnt de juridische onzekerheid, die op woensdag 27 september stevig was opgelaaid. Op die dag oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat klanten met een zogenoemde beleggingsverzekering vergoed moesten worden voor onterecht hoge kosten. Het vooruitzicht van een meerjarige…