ASR heeft steun verbroken – CashCow.nl

Het aandeel ASR Nederland N.V.EO-,16 (ASRNL) viel met zoveel als 2,1% en eindigde op 41,43 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 24 mei om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 3,4%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 82 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft marginaal de steun rond 41,50 euro verbroken.”

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!