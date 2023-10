ASR en NN Group | Verzekeraars komen woekerpolisklap te boven

Beursgenoteerde verzekeraars hebben enkele heel zware weken achter de rug. Op 22 september werden de aandelen geraakt door het voorstel van het parlement om een belasting te heffen van 15% over de inkoop van eigen aandelen. In de financiële sector raakt dit met name de grootbanken hard, maar NN Group heeft bijvoorbeeld in februari aangekondigd dat het voor €250 mln eigen aandelen inkoopt. In juni kwam daar nog eens een bedrag van €235 mln bovenop, met als doel het verwaterende effect van stockdividend te compenseren. En Aegon ontvouwde na de afronding van de fusie van de Nederlandse tak met ASR een inkoopprogramma van €1,5 mrd. Hoewel de belastingplannen nog niet…