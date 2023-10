ASML ziet omzetaandeel China stijgen naar 46%

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









De cijfers die chipmachinemaker ASML vanmorgen publiceerde waren in lijn met de verwachting. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op €6,7 miljard met een bruto winstmarge van 51,9% en een nettowinst van €1,9 miljard. De omzetgroei voor heel 2023 ziet ASML uitkomen op bijna 30%, maar voor 2024 wordt geen verdere groei verwacht. CEO Peter Wennink spreekt van een transitiejaar, waarna in 2025 de groei volgens hem weer significant zal aantrekken. Het meest opvallende aan de cijfers: China is nu goed voor maar liefst 46% van de omzet.

ASML , San Jose, Sillicon Valley, Amerika



Orderboek loopt terug





In het derde kwartaal zag ASML nieuwe bestellingen voor een bedrag van €2,6…