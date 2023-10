ASML verwacht voor 2024 een overgangsjaar

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft zoals verwacht in het derde kwartaal de eigen outlook gehaald, maar waarschuwde wel voor 2024. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie.

De halfgeleidersector bevindt zich rond de bodem van de cyclus, “en onze klanten verwachten dat het omslagpunt aan het einde van dit jaar zichtbaar wordt”, zei CEO Peter Wennink in een toelichting. Volgens de topman belooft 2024 een overgangsjaar te worden, wat zal resulteren in een vergelijkbare omzet als in 2023. Maar in 2025 zal er een “significante groei” volgen, denkt ASML.

ASML boekte in het derde kwartaal een omzet van 6,7 miljard euro met een brutomarge van 51,9 procent. De onderneming had een outlook afgegeven van 6,5 tot 7,0 miljard euro met een brutomarge van circa 50 procent.

Dat ASML de eigen outlook haalde, verbaasde niet. Analisten rekenden volgens Visible Alpha vooraf op een omzet van 6,7 miljard euro met een brutomarge van 50,4…