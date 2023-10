ASML | Tegenwind op korte termijn, winnaar op de lange termijn

De koers van het aandeel ASML is sinds de top van half juli met bijna 20% gedaald, maar noteert nog altijd 20% hoger dan twaalf maanden geleden. De halfgeleiderindustrie kent verschillende niches waarvan de prestaties grondig kunnen verschillen. Zo blijft de vraag naar halfgeleiders voor de autosector en kunstmatige intelligentie (AI) heel hoog, maar in het segment van consumentenelektronica (onder andere smartphones) gaan de zaken een stuk minder goed.



Die lagere vraag sijpelt door naar de vraag van met name processors en geheugenchips. Halfgeleiderproducenten kiezen er dan ook voor om hun bestaande voorraden af te bouwen voordat…